Judge MENTAL (MENTAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001031 $ 0,00001031 $ 0,00001031 24 sa Düşük $ 0,00001137 $ 0,00001137 $ 0,00001137 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001031$ 0,00001031 $ 0,00001031 24 sa Yüksek $ 0,00001137$ 0,00001137 $ 0,00001137 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00023026$ 0,00023026 $ 0,00023026 En Düşük Fiyat $ 0,00000996$ 0,00000996 $ 0,00000996 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%34,40 Fiyat Değişimi (7 G) -%34,40

Judge MENTAL (MENTAL) canlı fiyatı $0,00001119. MENTAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001031 ve en yüksek $ 0,00001137 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MENTAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00023026, en düşük fiyatı ise $ 0,00000996 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MENTAL son bir saatte -%0,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,20 ve son 7 günde -%34,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Judge MENTAL (MENTAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,18K$ 11,18K $ 11,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,18K$ 11,18K $ 11,18K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.985.147,7990674 999.985.147,7990674 999.985.147,7990674

Şu anki Judge MENTAL piyasa değeri $ 11,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MENTAL arzı 999,99M olup, toplam arzı 999985147.7990674. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,18K.