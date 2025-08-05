Jungle Labz Fiyatı (JNGL)
Jungle Labz (JNGL), şu anda 0,00444069 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. JNGL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Jungle Labz / USD fiyat değişimi, $ +0,00015525.
Son 30 gün içerisinde, Jungle Labz / USD fiyat değişimi, $ -0,0041491853.
Son 60 gün içerisinde, Jungle Labz / USD fiyat değişimi, $ -0,0042185893.
Son 90 gün içerisinde, Jungle Labz / USD fiyat değişimi, $ -0,10003731124558419.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00015525
|+%3,62
|30 Gün
|$ -0,0041491853
|-%93,43
|60 Gün
|$ -0,0042185893
|-%94,99
|90 Gün
|$ -0,10003731124558419
|-%95,74
En güncel Jungle Labz fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%3,62
-%2,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$JNGL powers the Jungle Labz ecosystem, consisting of Supreme Kong and 3 other collections that were initially rugged by previous team back in April 2022. The organization was taken over by new ownership and has risen to Top 75, now in 2023 on the ETH blockchain, with millions in secondary volume, operated by its holders. $JNGL is a solution that alleviates the fatigue we have been feeling in existing markets. There is no ecosystem token that the people truly own, they are all owned by VCs. Many coins are diluted in value and don't have fair distribution amongst its participants leading to speculative sell pressure. For over a year now the Jungle Labz ecosystem has simulated the launch of $JNGL by first launching $KONG an off-chain token first and building an ecosystem and utilities around it. After developing this ecosystem with multiple iterations, now is the prime time to launch our ERC-20. Main-Utilities Membership; Owning $JNGL gives you full access into all the benefits Jungle Labz offers its holdership. Micro-transactional; You can spend your $JNGL on multiple things: Upgrading NFT metadata, Raffle dapp, $JNGL Marketplace Upgrading NFT Metadata; Leveling System Tokenomics are Designed with burn mechanics, gamification, and growth in mind.
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