Junior (JUNIOR) Nedir?

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

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Junior (JUNIOR) Token Ekonomisi

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