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Juventus Fan Token Fiyatı (JUV)

Listelenmedi

Juventus Fan Token (JUV) Canlı Fiyat Grafiği

$1,014
$1,014$1,014
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Juventus Fan Token (JUV) Fiyatı

Juventus Fan Token (JUV), şu anda 1,014 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,46M USD piyasa değerine sahiptir. JUV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Juventus Fan Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,14
Juventus Fan Token 24 saatlik fiyat değişimi
10,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Juventus Fan Token (JUV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Juventus Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00145909178417.
Son 30 gün içerisinde, Juventus Fan Token / USD fiyat değişimi, $ +0,1274108238.
Son 60 gün içerisinde, Juventus Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0205068318.
Son 90 gün içerisinde, Juventus Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0,187723646803624.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00145909178417-%0,14
30 Gün$ +0,1274108238+%12,57
60 Gün$ -0,0205068318-%2,02
90 Gün$ -0,187723646803624-%15,62

Juventus Fan Token (JUV) Fiyat Analizi

En güncel Juventus Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

$ 1,032
$ 1,032$ 1,032

$ 37,83
$ 37,83$ 37,83

-%0,17

-%0,14

-%11,64

Juventus Fan Token (JUV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,46M
$ 10,46M$ 10,46M

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10,32M
10,32M 10,32M

Juventus Fan Token (JUV) Nedir?

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Juventus Fan Token (JUV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Juventus Fan Token (JUV) Token Ekonomisi

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JUV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUV / VND
26.683,41
1 JUV / AUD
A$1,56156
1 JUV / GBP
0,7605
1 JUV / EUR
0,87204
1 JUV / USD
$1,014
1 JUV / MYR
RM4,28922
1 JUV / TRY
41,23938
1 JUV / JPY
¥149,058
1 JUV / ARS
ARS$1.383,3495
1 JUV / RUB
80,8665
1 JUV / INR
88,83654
1 JUV / IDR
Rp16.622,94816
1 JUV / KRW
1.402,48368
1 JUV / PHP
58,08192
1 JUV / EGP
￡E.49,11816
1 JUV / BRL
R$5,64798
1 JUV / CAD
C$1,38918
1 JUV / BDT
123,48492
1 JUV / NGN
1.545,73146
1 JUV / UAH
42,30408
1 JUV / VES
Bs124,722
1 JUV / CLP
$981,552
1 JUV / PKR
Rs287,40816
1 JUV / KZT
547,5093
1 JUV / THB
฿32,86374
1 JUV / TWD
NT$30,25776
1 JUV / AED
د.إ3,72138
1 JUV / CHF
Fr0,8112
1 JUV / HKD
HK$7,94976
1 JUV / MAD
.د.م9,18684
1 JUV / MXN
$19,09362
1 JUV / PLN
3,74166
1 JUV / RON
лв4,44132
1 JUV / SEK
kr9,7851
1 JUV / BGN
лв1,71366
1 JUV / HUF
Ft348,68418
1 JUV / CZK
21,50694
1 JUV / KWD
د.ك0,30927
1 JUV / ILS
3,4476