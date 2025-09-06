Kairos Sniper Bot (KAIROS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,57 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kairos Sniper Bot (KAIROS) canlı fiyatı --. KAIROS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAIROS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KAIROS son bir saatte -%3,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kairos Sniper Bot (KAIROS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 82,12K$ 82,12K $ 82,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 82,12K$ 82,12K $ 82,12K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kairos Sniper Bot piyasa değeri $ 82,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAIROS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,12K.