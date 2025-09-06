Kairos Sniper Bot Fiyatı (KAIROS)
-%3,17
-%29,57
--
--
Kairos Sniper Bot (KAIROS) canlı fiyatı --. KAIROS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KAIROS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KAIROS son bir saatte -%3,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kairos Sniper Bot piyasa değeri $ 82,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KAIROS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 82,12K.
Gün içerisinde, Kairos Sniper Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kairos Sniper Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kairos Sniper Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kairos Sniper Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%29,57
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
KAIROS is a cryptocurrency token on the Solana blockchain that powers a smart trading bot. The project's name is derived from the Greek word for "perfect timing," which is what the bot helps traders achieve. The project aims to provide traders with a tool that automatically buys new tokens at the best prices. In addition to the trading bot, KAIROS offers a community-driven model where token holders can vote on important decisions, and a passive income system where holders earn rewards from transactions. The project's value is designed to grow through a regular token burning mechanism.
