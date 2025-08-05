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KANDO AI Fiyatı (KANDO)

Listelenmedi

KANDO AI (KANDO) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü KANDO AI (KANDO) Fiyatı

KANDO AI (KANDO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,82K USD piyasa değerine sahiptir. KANDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KANDO AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
KANDO AI 24 saatlik fiyat değişimi
1,12B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında KANDO AI (KANDO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KANDO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KANDO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KANDO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KANDO AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%11,83
60 Gün$ 0+%54,59
90 Gün$ 0--

KANDO AI (KANDO) Fiyat Analizi

En güncel KANDO AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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KANDO AI (KANDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,82K
$ 12,82K$ 12,82K

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1,12B
1,12B 1,12B

KANDO AI (KANDO) Nedir?

KANDO AI Coin is an innovative AI-based meme project built on the Solana blockchain, rapidly establishing itself as a leader in the meme coin space within this ecosystem. Leveraging the speed and efficiency of Solana, KANDO AI Coin integrates artificial intelligence technology to create dynamic and engaging meme content, allowing it to stand out in the highly competitive world of meme coins. As the meme leader on the Solana blockchain, KANDO AI Coin combines humor, technology, and community-driven initiatives to build a strong following. Its unique blend of AI-powered features, fast transactions, and meme-driven culture positions KANDO AI Coin as a prominent player in the evolving landscape of digital currencies and decentralized finance.

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KANDO AI (KANDO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

KANDO AI (KANDO) Token Ekonomisi

KANDO AI (KANDO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KANDO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KANDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KANDO / VND
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1 KANDO / AUD
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1 KANDO / GBP
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1 KANDO / EUR
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1 KANDO / USD
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1 KANDO / MYR
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1 KANDO / TRY
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1 KANDO / ARS
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1 KANDO / INR
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1 KANDO / BRL
R$--
1 KANDO / CAD
C$--
1 KANDO / BDT
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1 KANDO / NGN
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1 KANDO / UAH
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1 KANDO / VES
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1 KANDO / CLP
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1 KANDO / PKR
Rs--
1 KANDO / KZT
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1 KANDO / THB
฿--
1 KANDO / TWD
NT$--
1 KANDO / AED
د.إ--
1 KANDO / CHF
Fr--
1 KANDO / HKD
HK$--
1 KANDO / MAD
.د.م--
1 KANDO / MXN
$--
1 KANDO / PLN
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1 KANDO / RON
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1 KANDO / SEK
kr--
1 KANDO / BGN
лв--
1 KANDO / HUF
Ft--
1 KANDO / CZK
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1 KANDO / KWD
د.ك--
1 KANDO / ILS
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