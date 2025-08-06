KARASOU Fiyatı (INTELLIQUE)
KARASOU (INTELLIQUE), şu anda 1,81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. INTELLIQUE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki INTELLIQUE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, INTELLIQUE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KARASOU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KARASOU / USD fiyat değişimi, $ -0,5756507710.
Son 60 gün içerisinde, KARASOU / USD fiyat değişimi, $ -0,9410582770.
Son 90 gün içerisinde, KARASOU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,5756507710
|-%31,80
|60 Gün
|$ -0,9410582770
|-%51,99
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KARASOU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-%1,25
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ntellique AI emerges as a beacon of innovation in the realm of utility projects within the crypto sphere. Unlike the run of the mill projects that saturate the market with copy and paste solutions; Intellique AI boasts 19 unique utilities each designed to address pressing needs and carve a distinct niche in the ever evolving landscape of cryptocurrency. Before delving into the intricacies of its utilities, it is imperative to highlight Intellique AI's commitment to transparency and authenticity. This project fundamentally has a fair launch ethos, with the founder investing personal funds to eliminate selling pressure at launch. Moreover, the team behind Intellique AI is fully doxxed, ensuring accountability and trustworthiness. Intellique AI sets a gold standard for integrity in the crypto community with audit and KYC done with SolidProof. At the forefront of Intellique AI's offerings is a Telegram bot, already in operation prior to the token launch. This innovative bot tackles a significant issue faced by crypto enthusiasts; identifying the original source (OG) amidst a sea of copycats. Leveraging advanced algorithms, the bot scours Telegram groups, providing users with insights on the chronological creation of groups bearing the same name. By ranking groups based on their inception date, the bot empowers users to distinguish genuine entities from imitations.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
KARASOU (INTELLIQUE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INTELLIQUE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 INTELLIQUE / VND
₫47.630,15
|1 INTELLIQUE / AUD
A$2,7874
|1 INTELLIQUE / GBP
￡1,3575
|1 INTELLIQUE / EUR
€1,5566
|1 INTELLIQUE / USD
$1,81
|1 INTELLIQUE / MYR
RM7,6382
|1 INTELLIQUE / TRY
₺73,6127
|1 INTELLIQUE / JPY
¥266,07
|1 INTELLIQUE / ARS
ARS$2.423,0108
|1 INTELLIQUE / RUB
₽145,0534
|1 INTELLIQUE / INR
₹158,6827
|1 INTELLIQUE / IDR
Rp29.672,1264
|1 INTELLIQUE / KRW
₩2.513,8728
|1 INTELLIQUE / PHP
₱104,0931
|1 INTELLIQUE / EGP
￡E.87,6221
|1 INTELLIQUE / BRL
R$9,955
|1 INTELLIQUE / CAD
C$2,4797
|1 INTELLIQUE / BDT
৳220,7295
|1 INTELLIQUE / NGN
₦2.767,5805
|1 INTELLIQUE / UAH
₴75,477
|1 INTELLIQUE / VES
Bs228,06
|1 INTELLIQUE / CLP
$1.748,46
|1 INTELLIQUE / PKR
Rs512,7368
|1 INTELLIQUE / KZT
₸973,6352
|1 INTELLIQUE / THB
฿58,6078
|1 INTELLIQUE / TWD
NT$54,2457
|1 INTELLIQUE / AED
د.إ6,6427
|1 INTELLIQUE / CHF
Fr1,448
|1 INTELLIQUE / HKD
HK$14,1904
|1 INTELLIQUE / MAD
.د.م16,471
|1 INTELLIQUE / MXN
$33,8651
|1 INTELLIQUE / PLN
zł6,6789
|1 INTELLIQUE / RON
лв7,9278
|1 INTELLIQUE / SEK
kr17,4846
|1 INTELLIQUE / BGN
лв3,0408
|1 INTELLIQUE / HUF
Ft622,6219
|1 INTELLIQUE / CZK
Kč38,4082
|1 INTELLIQUE / KWD
د.ك0,55205
|1 INTELLIQUE / ILS
₪6,2264