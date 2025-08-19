Karma Card (KARMA/SOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,20

Karma Card (KARMA/SOL) canlı fiyatı --. KARMA/SOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KARMA/SOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KARMA/SOL son bir saatte -%0,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,37 ve son 7 günde -%25,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Karma Card (KARMA/SOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,00K$ 94,00K $ 94,00K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Karma Card piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KARMA/SOL arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,00K.