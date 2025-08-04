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Kaspa DAO Fiyatı (KDAO)

Listelenmedi

Kaspa DAO (KDAO) Canlı Fiyat Grafiği

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+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kaspa DAO (KDAO) Fiyatı

Kaspa DAO (KDAO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 287,97K USD piyasa değerine sahiptir. KDAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kaspa DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,18
Kaspa DAO 24 saatlik fiyat değişimi
150,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kaspa DAO (KDAO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kaspa DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kaspa DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kaspa DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kaspa DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,18
30 Gün$ 0-%8,00
60 Gün$ 0-%1,05
90 Gün$ 0--

Kaspa DAO (KDAO) Fiyat Analizi

En güncel Kaspa DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,35

+%0,18

-%24,23

Kaspa DAO (KDAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 287,97K
$ 287,97K$ 287,97K

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150,00B
150,00B 150,00B

Kaspa DAO (KDAO) Nedir?

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

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Kaspa DAO (KDAO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kaspa DAO (KDAO) Token Ekonomisi

Kaspa DAO (KDAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KDAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KDAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KDAO / VND
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1 KDAO / AUD
A$--
1 KDAO / GBP
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1 KDAO / EUR
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1 KDAO / USD
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1 KDAO / MYR
RM--
1 KDAO / TRY
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1 KDAO / JPY
¥--
1 KDAO / ARS
ARS$--
1 KDAO / RUB
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1 KDAO / INR
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1 KDAO / IDR
Rp--
1 KDAO / KRW
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1 KDAO / PHP
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1 KDAO / EGP
￡E.--
1 KDAO / BRL
R$--
1 KDAO / CAD
C$--
1 KDAO / BDT
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1 KDAO / NGN
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1 KDAO / UAH
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1 KDAO / VES
Bs--
1 KDAO / CLP
$--
1 KDAO / PKR
Rs--
1 KDAO / KZT
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1 KDAO / THB
฿--
1 KDAO / TWD
NT$--
1 KDAO / AED
د.إ--
1 KDAO / CHF
Fr--
1 KDAO / HKD
HK$--
1 KDAO / MAD
.د.م--
1 KDAO / MXN
$--
1 KDAO / PLN
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1 KDAO / RON
лв--
1 KDAO / SEK
kr--
1 KDAO / BGN
лв--
1 KDAO / HUF
Ft--
1 KDAO / CZK
--
1 KDAO / KWD
د.ك--
1 KDAO / ILS
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