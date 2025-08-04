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Keeta Fiyatı (KTA)

Listelenmedi

Keeta (KTA) Canlı Fiyat Grafiği

$1,067
$1,067$1,067
+%5,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Keeta (KTA) Fiyatı

Keeta (KTA), şu anda 1,067 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 433,18M USD piyasa değerine sahiptir. KTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Keeta Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,76
Keeta 24 saatlik fiyat değişimi
406,08M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Keeta (KTA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +0,058129.
Son 30 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +0,8054164140.
Son 60 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +0,0569895370.
Son 90 gün içerisinde, Keeta / USD fiyat değişimi, $ +0,95274816165406367.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,058129+%5,76
30 Gün$ +0,8054164140+%75,48
60 Gün$ +0,0569895370+%5,34
90 Gün$ +0,95274816165406367+%833,90

Keeta (KTA) Fiyat Analizi

En güncel Keeta fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,091
$ 1,091$ 1,091

$ 1,68
$ 1,68$ 1,68

-%0,18

+%5,76

+%0,08

Keeta (KTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 433,18M
$ 433,18M$ 433,18M

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406,08M
406,08M 406,08M

Keeta (KTA) Nedir?

Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.

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Keeta (KTA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Keeta (KTA) Token Ekonomisi

Keeta (KTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KTA / VND
28.078,105
1 KTA / AUD
A$1,64318
1 KTA / GBP
0,80025
1 KTA / EUR
0,91762
1 KTA / USD
$1,067
1 KTA / MYR
RM4,51341
1 KTA / TRY
43,39489
1 KTA / JPY
¥156,849
1 KTA / ARS
ARS$1.455,65475
1 KTA / RUB
85,09325
1 KTA / INR
93,47987
1 KTA / IDR
Rp17.491,80048
1 KTA / KRW
1.475,78904
1 KTA / PHP
61,11776
1 KTA / EGP
￡E.51,68548
1 KTA / BRL
R$5,94319
1 KTA / CAD
C$1,46179
1 KTA / BDT
129,93926
1 KTA / NGN
1.626,52413
1 KTA / UAH
44,51524
1 KTA / VES
Bs131,241
1 KTA / CLP
$1.032,856
1 KTA / PKR
Rs302,43048
1 KTA / KZT
576,12665
1 KTA / THB
฿34,58147
1 KTA / TWD
NT$31,83928
1 KTA / AED
د.إ3,91589
1 KTA / CHF
Fr0,8536
1 KTA / HKD
HK$8,36528
1 KTA / MAD
.د.م9,66702
1 KTA / MXN
$20,09161
1 KTA / PLN
3,93723
1 KTA / RON
лв4,67346
1 KTA / SEK
kr10,29655
1 KTA / BGN
лв1,80323
1 KTA / HUF
Ft366,90929
1 KTA / CZK
22,63107
1 KTA / KWD
د.ك0,325435
1 KTA / ILS
3,6278