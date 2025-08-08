Keko Fiyatı (KEKO)
Keko (KEKO), şu anda 0,00056227 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KEKO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KEKO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KEKO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Keko / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Keko / USD fiyat değişimi, $ +0,0000148099.
Son 60 gün içerisinde, Keko / USD fiyat değişimi, $ +0,0000178299.
Son 90 gün içerisinde, Keko / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000148099
|+%2,63
|60 Gün
|$ +0,0000178299
|+%3,17
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Keko fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Kekobank is a parody of the traditional financial system and institutions performed through crypto-native initiatives that use the token $KEKO as the common thread. “Kekobank is crypto’s first legacy financial institution”. Kekobank brings the speed, transparency, accountability and reliability of banks, public organizations and regulators to crypto. Kekobank manages KEKO, the token that unites the community of people who feel true love and respect for traditional financial institutions. What makes your project unique? Kekobank experiments with humorous performances using DeFi techniques and primitives, like mints, burns or swaps, and crypto's tools like Telegram, Twitter, using the traditional banking mannerisms as a common thread. History of your project. KEKO was born on Counterparty, in the Bitcoin ecosystem It was a token embraced especially by Rarepepe collectors, who collected and gave KEKOs a use. One year later, the collection migrated to Ethereumas an ERC1155, preserving the original nature of KEKO as an NFT and becoming the center of Kekobank. Eventually, the ERC1155 proved too inflexible for Kekobank’s purchase, Kekobank launched the ERC20. Now the ERC-1155 version of KEKO serves as the reserve asset for the cash, ERC-20 version. What’s next for your project? $KEKO is Kekobank’s main currency and it is at the center of Kekobank’s actions. Kekobank has a roadmap of initiatives that leverage the features of DeFi to create entertaining experiences around $KEKO and KEKO. What can your token be used for? $KEKO is the community token of the Kekobank project. It can also be used to make purchases on Manifold
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Keko (KEKO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KEKO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KEKO / VND
₫14,79613505
|1 KEKO / AUD
A$0,0008602731
|1 KEKO / GBP
￡0,0004160798
|1 KEKO / EUR
€0,0004779295
|1 KEKO / USD
$0,00056227
|1 KEKO / MYR
RM0,0023840248
|1 KEKO / TRY
₺0,0228731436
|1 KEKO / JPY
¥0,08265369
|1 KEKO / ARS
ARS$0,7457105875
|1 KEKO / RUB
₽0,0446498607
|1 KEKO / INR
₹0,0493335698
|1 KEKO / IDR
Rp9,2175395088
|1 KEKO / KRW
₩0,7820163614
|1 KEKO / PHP
₱0,0320943716
|1 KEKO / EGP
￡E.0,0272869631
|1 KEKO / BRL
R$0,0030475034
|1 KEKO / CAD
C$0,0007703099
|1 KEKO / BDT
৳0,0684001455
|1 KEKO / NGN
₦0,8610546553
|1 KEKO / UAH
₴0,0233285823
|1 KEKO / VES
Bs0,07197056
|1 KEKO / CLP
$0,54483963
|1 KEKO / PKR
Rs0,159459772
|1 KEKO / KZT
₸0,3032715699
|1 KEKO / THB
฿0,0181950572
|1 KEKO / TWD
NT$0,0167950049
|1 KEKO / AED
د.إ0,0020635309
|1 KEKO / CHF
Fr0,000449816
|1 KEKO / HKD
HK$0,0044081968
|1 KEKO / MAD
.د.م0,0050885435
|1 KEKO / MXN
$0,0104694674
|1 KEKO / PLN
zł0,0020522855
|1 KEKO / RON
лв0,0024458745
|1 KEKO / SEK
kr0,0053921693
|1 KEKO / BGN
лв0,0009389909
|1 KEKO / HUF
Ft0,1913123675
|1 KEKO / CZK
Kč0,0117964246
|1 KEKO / KWD
د.ك0,00017149235
|1 KEKO / ILS
₪0,0019285861