Kenya Digital Token Logosu

Kenya Digital Token Fiyatı (KDT)

Listelenmedi

1 KDT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00599194
$0,00599194$0,00599194
-%19,301D
USD
Kenya Digital Token (KDT) Canlı Fiyat Grafiği
Kenya Digital Token (KDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,33

-%19,39

-%48,59

-%48,59

Kenya Digital Token (KDT) canlı fiyatı $0,00599194. KDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00598247 ve en yüksek $ 0,00935068 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,203115, en düşük fiyatı ise $ 0,00598247 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KDT son bir saatte -%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,39 ve son 7 günde -%48,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kenya Digital Token (KDT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Kenya Digital Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDT arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999999.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,99M.

Kenya Digital Token (KDT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kenya Digital Token / USD fiyat değişimi, $ -0,001441770798068591.
Son 30 gün içerisinde, Kenya Digital Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0056176013.
Son 60 gün içerisinde, Kenya Digital Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kenya Digital Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001441770798068591-%19,39
30 Gün$ -0,0056176013-%93,75
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kenya Digital Token (KDT) Nedir?

The world's first National Digital Token, empowering Kenyan citizens with financial inclusion and supported by the Government of Kenya. $KDT is a civic digital expression intended to celebrate national identity, technological progress, and shared participation in the future of Kenya. It is not intended to be, and should not be construed as, an investment opportunity, investment contract, or any form of security or other financial or regulated instrument. $KDT is a non-political, citizen-led initiative and is not affiliated with any political party, campaign, officeholder, or government agency. $KDT does not represent or promote any political views, agendas, or ideologies, and is not intended to be used for any political purpose or influence.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kenya Digital Token (KDT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Kenya Digital Token Fiyat Tahmini (USD)

Kenya Digital Token (KDT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kenya Digital Token (KDT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kenya Digital Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kenya Digital Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kenya Digital Token (KDT) Token Ekonomisi

Kenya Digital Token (KDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kenya Digital Token (KDT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kenya Digital Token (KDT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KDT fiyatı, 0,00599194 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KDT / USD güncel fiyatı nedir?
KDT / USD güncel fiyatı $ 0,00599194. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kenya Digital Token varlığının piyasa değeri nedir?
KDT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KDT arzı nedir?
Dolaşımdaki KDT arzı, 0,00 USD.
KDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KDT, ATH fiyatı olan 0,203115 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KDT fiyatı (ATL) nedir?
KDT, ATL fiyatı olan 0,00598247 USD değerine düştü.
KDT işlem hacmi nedir?
KDT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KDT bu yıl daha da yükselir mi?
KDT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KDT fiyat tahminine göz atın.
