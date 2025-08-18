Kenya Digital Token (KDT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00598247 $ 0,00598247 $ 0,00598247 24 sa Düşük $ 0,00935068 $ 0,00935068 $ 0,00935068 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00598247$ 0,00598247 $ 0,00598247 24 sa Yüksek $ 0,00935068$ 0,00935068 $ 0,00935068 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,203115$ 0,203115 $ 0,203115 En Düşük Fiyat $ 0,00598247$ 0,00598247 $ 0,00598247 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%48,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%48,59

Kenya Digital Token (KDT) canlı fiyatı $0,00599194. KDT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00598247 ve en yüksek $ 0,00935068 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KDT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,203115, en düşük fiyatı ise $ 0,00598247 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KDT son bir saatte -%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,39 ve son 7 günde -%48,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kenya Digital Token (KDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,99M$ 5,99M $ 5,99M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.999.999,0 999.999.999,0 999.999.999,0

Şu anki Kenya Digital Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KDT arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999999.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,99M.