Ketaicoin Fiyatı (ETHEREUM)
Ketaicoin (ETHEREUM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ETHEREUM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ETHEREUM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ETHEREUM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ketaicoin / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Ketaicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ketaicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ketaicoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0
|+%29,68
|60 Gün
|$ 0
|+%41,94
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ketaicoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
%0,00
-%4,77
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Ketaicoin, running on the ETH CHAIN,is not just another cryptocurrency. It is a revolutionary technology that enables smart contracts and decentralized applications (DApps) to flourish. With Ketaicoin, you can break free from traditional financial systems and take control of your investments like never before. What makes your project unique? In an era where scams and fraudulent schemes are rampant, it is crucial to make informed decisions. Ethereum encourages rationality by providing transparency and security through its blockchain technology. Say goodbye to shady dealings and hello to a trustworthy investment ecosystem. History of your project. We're a memecoin born out of scam movies, but we're against scams and rug projects. Many people in the encryption market have the same experience, many people have been scammed, or Stud is in debt. We will use some of the tax money to fund the anti-fraud charity. What’s next for your project? Ketaicoin believes in inclusivity. It empowers individuals from all walks of life to participate in the global economy without any intermediaries or restrictions. By embracing Ketaicoin,you become part of a community that values fairness, equality, and financial freedom. What can your token be used for? Own blockchain,smart contracts and Dapps, Launchpad and charity.
Ketaicoin (ETHEREUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETHEREUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
