Ketnipz (NIPZ) Nedir?

The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don’t miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter.

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Ketnipz (NIPZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Ketnipz (NIPZ) Token Ekonomisi

Ketnipz (NIPZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NIPZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!