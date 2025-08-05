KEWL EXCHANGE (KWL) Nedir?

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

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KEWL EXCHANGE (KWL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

KEWL EXCHANGE (KWL) Token Ekonomisi

KEWL EXCHANGE (KWL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KWL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!