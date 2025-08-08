Keys (KEYS) Nedir?

KEYS is a utility token on the Ethereum blockchain offering holders access, benefits, and rewards, much like a loyalty program where holding more KEYS equals more perks. It's at the core of an ecosystem aimed at revolutionizing real estate through innovative products such as web3 marketplace and a real-estate centric metaverse experience with e-commerce and gaming activities.

Keys (KEYS) Token Ekonomisi

Keys (KEYS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KEYS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!