KIBO (KIBO) Nedir?

$KIBO is a meme coin, community-driven initiative, and onchain product built on the Base network. The project is designed to engage a broad spectrum of users, ranging from casual participants to experienced onchain users. As part of its roadmap, $KIBO aims to offer multiple product versions to support diverse user needs, with a focus on platforms like Telegram to improve accessibility and user onboarding.

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KIBO (KIBO) Kaynağı Resmi Websitesi

KIBO (KIBO) Token Ekonomisi

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