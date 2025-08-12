Kinesis Velocity Token Fiyatı (KVT)
Kinesis Velocity Token (KVT), şu anda 786,58 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KVT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KVT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KVT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Kinesis Velocity Token / USD fiyat değişimi, $ -38,4196242597361.
Son 30 gün içerisinde, Kinesis Velocity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kinesis Velocity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kinesis Velocity Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -38,4196242597361
|-%4,65
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kinesis Velocity Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,04
-%4,65
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kinesis Velocity Token (KVT) is a fixed 300,000 limited-supply utility token. A 20% proportionate share of global transaction fees across the entire Kinesis Monetary System is distributed monthly in the physically backed Gold (KAU) and Silver (KAG) digital currencies to KVT holders. The KVT is a token hosted on the Stellar blockchain, offering low-cost transactions when transferring assets and widespread compatibility with wallets and services. KVT aligns long-term holder incentives with platform growth. As adoption and transaction volumes increase across the Kinesis ecosystem, the share of fee revenue distributed to KVT holders is based on platform activity.
|1 KVT / VND
₫20.698.852,7
|1 KVT / AUD
A$1.203,4674
|1 KVT / GBP
￡582,0692
|1 KVT / EUR
€676,4588
|1 KVT / USD
$786,58
|1 KVT / MYR
RM3.327,2334
|1 KVT / TRY
₺32.021,6718
|1 KVT / JPY
¥116.413,84
|1 KVT / ARS
ARS$1.039.072,18
|1 KVT / RUB
₽62.525,2442
|1 KVT / INR
₹68.990,9318
|1 KVT / IDR
Rp12.894.752,0352
|1 KVT / KRW
₩1.092.465,2304
|1 KVT / PHP
₱44.953,047
|1 KVT / EGP
￡E.38.133,3984
|1 KVT / BRL
R$4.278,9952
|1 KVT / CAD
C$1.077,6146
|1 KVT / BDT
৳95.829,0414
|1 KVT / NGN
₦1.208.257,6722
|1 KVT / UAH
₴32.705,9964
|1 KVT / VES
Bs102.255,4
|1 KVT / CLP
$761.409,44
|1 KVT / PKR
Rs223.899,997
|1 KVT / KZT
₸428.418,6628
|1 KVT / THB
฿25.493,0578
|1 KVT / TWD
NT$23.542,3394
|1 KVT / AED
د.إ2.886,7486
|1 KVT / CHF
Fr637,1298
|1 KVT / HKD
HK$6.166,7872
|1 KVT / MAD
.د.م7.126,4148
|1 KVT / MXN
$14.685,4486
|1 KVT / PLN
zł2.878,8828
|1 KVT / RON
лв3.421,623
|1 KVT / SEK
kr7.574,7654
|1 KVT / BGN
лв1.321,4544
|1 KVT / HUF
Ft267.720,3688
|1 KVT / CZK
Kč16.557,509
|1 KVT / KWD
د.ك239,9069
|1 KVT / ILS
₪2.682,2378