Kingnet AI (KNET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00247796 $ 0,00247796 $ 0,00247796 24 sa Düşük $ 0,00592579 $ 0,00592579 $ 0,00592579 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00247796$ 0,00247796 $ 0,00247796 24 sa Yüksek $ 0,00592579$ 0,00592579 $ 0,00592579 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02019498$ 0,02019498 $ 0,02019498 En Düşük Fiyat $ 0,00199842$ 0,00199842 $ 0,00199842 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%65,93 Fiyat Değişimi (7 G) +%84,78 Fiyat Değişimi (7 G) +%84,78

Kingnet AI (KNET) canlı fiyatı $0,00414512. KNET, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00247796 ve en yüksek $ 0,00592579 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KNET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02019498, en düşük fiyatı ise $ 0,00199842 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KNET son bir saatte +%5,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%65,93 ve son 7 günde +%84,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kingnet AI (KNET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,14M$ 4,14M $ 4,14M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.977.657,42 999.977.657,42 999.977.657,42

Şu anki Kingnet AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KNET arzı 0,00 olup, toplam arzı 999977657.42. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,14M.