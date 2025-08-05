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Kintsugi BTC Fiyatı (KBTC)

Listelenmedi

Kintsugi BTC (KBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$92.668
$92.668$92.668
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Kintsugi BTC (KBTC) Fiyatı

Kintsugi BTC (KBTC), şu anda 92.668 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kintsugi BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Kintsugi BTC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Kintsugi BTC (KBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kintsugi BTC / USD fiyat değişimi, $ +18,48.
Son 30 gün içerisinde, Kintsugi BTC / USD fiyat değişimi, $ -6.534,6137552000.
Son 60 gün içerisinde, Kintsugi BTC / USD fiyat değişimi, $ +7.192,2507508000.
Son 90 gün içerisinde, Kintsugi BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +18,48+%0,02
30 Gün$ -6.534,6137552000-%7,05
60 Gün$ +7.192,2507508000+%7,76
90 Gün$ 0--

Kintsugi BTC (KBTC) Fiyat Analizi

En güncel Kintsugi BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 91.479
$ 91.479$ 91.479

$ 93.149
$ 93.149$ 93.149

$ 214.279
$ 214.279$ 214.279

--

+%0,02

-%11,00

Kintsugi BTC (KBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Kintsugi BTC (KBTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kintsugi BTC (KBTC) Token Ekonomisi

Kintsugi BTC (KBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KBTC / VND
2.438.558.420
1 KBTC / AUD
A$142.708,72
1 KBTC / GBP
69.501
1 KBTC / EUR
79.694,48
1 KBTC / USD
$92.668
1 KBTC / MYR
RM391.985,64
1 KBTC / TRY
3.767.880,88
1 KBTC / JPY
¥13.529.528
1 KBTC / ARS
ARS$125.736.575,8
1 KBTC / RUB
7.390.273
1 KBTC / INR
8.144.590,52
1 KBTC / IDR
Rp1.519.147.297,92
1 KBTC / KRW
128.348.886,72
1 KBTC / PHP
5.314.509,8
1 KBTC / EGP
￡E.4.488.837,92
1 KBTC / BRL
R$508.747,32
1 KBTC / CAD
C$126.955,16
1 KBTC / BDT
11.285.109,04
1 KBTC / NGN
141.047.182,76
1 KBTC / UAH
3.866.108,96
1 KBTC / VES
Bs11.676.168
1 KBTC / CLP
$89.517.288
1 KBTC / PKR
Rs26.236.164,16
1 KBTC / KZT
50.036.086,6
1 KBTC / THB
฿2.996.883,12
1 KBTC / TWD
NT$2.770.773,2
1 KBTC / AED
د.إ340.091,56
1 KBTC / CHF
Fr74.134,4
1 KBTC / HKD
HK$726.517,12
1 KBTC / MAD
.د.م839.572,08
1 KBTC / MXN
$1.749.571,84
1 KBTC / PLN
341.944,92
1 KBTC / RON
лв405.885,84
1 KBTC / SEK
kr894.246,2
1 KBTC / BGN
лв155.682,24
1 KBTC / HUF
Ft31.942.659,6
1 KBTC / CZK
1.968.268,32
1 KBTC / KWD
د.ك28.263,74
1 KBTC / ILS
315.997,88