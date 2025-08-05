Kinza Babylon Staked BTC Fiyatı (KBTC)
Kinza Babylon Staked BTC (KBTC), şu anda 113.663 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Kinza Babylon Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kinza Babylon Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +9.702,5464712000.
Son 60 gün içerisinde, Kinza Babylon Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ +8.996,9038346000.
Son 90 gün içerisinde, Kinza Babylon Staked BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +9.702,5464712000
|+%8,54
|60 Gün
|$ +8.996,9038346000
|+%7,92
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kinza Babylon Staked BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The kBTC product is a product to facilitate seamless staking service for Babylon BTC staking, at the same time taking advantage of the defi composability of the EVM chain. User send us BTC on bitcoin network, in exchange the same amount of kBTC would be minted to their address(minus a small amount of operation expense). The token can then also be used for staking, AMM as well as lending, across many supported network and platform.
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|1 KBTC / VND
₫2.991.041.845
|1 KBTC / AUD
A$175.041,02
|1 KBTC / GBP
￡85.247,25
|1 KBTC / EUR
€97.750,18
|1 KBTC / USD
$113.663
|1 KBTC / MYR
RM480.794,49
|1 KBTC / TRY
₺4.621.537,58
|1 KBTC / JPY
¥16.594.798
|1 KBTC / ARS
ARS$154.223.641,55
|1 KBTC / RUB
₽9.064.624,25
|1 KBTC / INR
₹9.989.841,07
|1 KBTC / IDR
Rp1.863.327.570,72
|1 KBTC / KRW
₩157.427.801,52
|1 KBTC / PHP
₱6.518.573,05
|1 KBTC / EGP
￡E.5.505.835,72
|1 KBTC / BRL
R$624.009,87
|1 KBTC / CAD
C$155.718,31
|1 KBTC / BDT
৳13.841.880,14
|1 KBTC / NGN
₦173.003.042,41
|1 KBTC / UAH
₴4.742.020,36
|1 KBTC / VES
Bs14.321.538
|1 KBTC / CLP
$109.798.458
|1 KBTC / PKR
Rs32.180.268,56
|1 KBTC / KZT
₸61.372.336,85
|1 KBTC / THB
฿3.675.861,42
|1 KBTC / TWD
NT$3.398.523,7
|1 KBTC / AED
د.إ417.143,21
|1 KBTC / CHF
Fr90.930,4
|1 KBTC / HKD
HK$891.117,92
|1 KBTC / MAD
.د.م1.029.786,78
|1 KBTC / MXN
$2.145.957,44
|1 KBTC / PLN
zł419.416,47
|1 KBTC / RON
лв497.843,94
|1 KBTC / SEK
kr1.096.847,95
|1 KBTC / BGN
лв190.953,84
|1 KBTC / HUF
Ft39.179.636,1
|1 KBTC / CZK
Kč2.414.202,12
|1 KBTC / KWD
د.ك34.667,215
|1 KBTC / ILS
₪387.590,83