Kitty Inu Fiyatı (KITTY)
--
--
%0,00
%0,00
Kitty Inu (KITTY) canlı fiyatı --. KITTY, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KITTY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00020605, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, KITTY son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Kitty Inu piyasa değeri $ 457,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KITTY arzı 731,74B olup, toplam arzı 731738978480.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 457,62K.
Gün içerisinde, Kitty Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kitty Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kitty Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kitty Inu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%0,38
|60 Gün
|$ 0
|+%44,89
|90 Gün
|$ 0
|--
$kitty is the native currency of an NFT-based, Free-To-Play (F2P), Play-To-Earn (P2E) racing game, KittyKart , being built on the Ethereum blockchain where players race karts to “mine” NFT assets. Through continued game play, mined NFT assets confer either skillset advantages or enhancements to visual appearance. Assets can either be “mined” - i.e. earned - (F2P) through game play or purchased on the secondary market via the in game marketplace. Assets bought and sold (P2E) via the in game marketplace are done so via the native $kitty token.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-11 22:05:00
|Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
|09-11 17:57:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
|09-11 14:45:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
|09-11 06:45:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
|09-11 04:54:00
|Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
|09-10 13:05:00
|Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
