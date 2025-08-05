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KlaySwap Protocol Fiyatı (KSP)

Listelenmedi

KlaySwap Protocol (KSP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,091252
$0,091252$0,091252
+%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü KlaySwap Protocol (KSP) Fiyatı

KlaySwap Protocol (KSP), şu anda 0,091357 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KSP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KlaySwap Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,49
KlaySwap Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında KlaySwap Protocol (KSP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,00308061.
Son 30 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0,0081994917.
Son 60 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,0408302479.
Son 90 gün içerisinde, KlaySwap Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,02432251795213528.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00308061+%3,49
30 Gün$ -0,0081994917-%8,97
60 Gün$ +0,0408302479+%44,69
90 Gün$ +0,02432251795213528+%36,28

KlaySwap Protocol (KSP) Fiyat Analizi

En güncel KlaySwap Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,076319
$ 0,076319$ 0,076319

$ 0,092106
$ 0,092106$ 0,092106

$ 92,55
$ 92,55$ 92,55

-%0,48

+%3,49

-%7,42

KlaySwap Protocol (KSP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

KlaySwap Protocol (KSP) Nedir?

Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI

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KlaySwap Protocol (KSP) Kaynağı

Resmi Websitesi

KlaySwap Protocol (KSP) Token Ekonomisi

KlaySwap Protocol (KSP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KSP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

KSP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KSP / VND
2.404,059455
1 KSP / AUD
A$0,14068978
1 KSP / GBP
0,06851775
1 KSP / EUR
0,07856702
1 KSP / USD
$0,091357
1 KSP / MYR
RM0,38644011
1 KSP / TRY
3,71457562
1 KSP / JPY
¥13,338122
1 KSP / ARS
ARS$123,95774545
1 KSP / RUB
7,28572075
1 KSP / INR
8,02936673
1 KSP / IDR
Rp1.497,65549808
1 KSP / KRW
126,53309928
1 KSP / PHP
5,23932395
1 KSP / EGP
￡E.4,42533308
1 KSP / BRL
R$0,50154993
1 KSP / CAD
C$0,12515909
1 KSP / BDT
11,12545546
1 KSP / NGN
139,05174899
1 KSP / UAH
3,81141404
1 KSP / VES
Bs11,510982
1 KSP / CLP
$88,250862
1 KSP / PKR
Rs25,86499384
1 KSP / KZT
49,32821215
1 KSP / THB
฿2,95448538
1 KSP / TWD
NT$2,7315743
1 KSP / AED
د.إ0,33528019
1 KSP / CHF
Fr0,0730856
1 KSP / HKD
HK$0,71623888
1 KSP / MAD
.د.م0,82769442
1 KSP / MXN
$1,72482016
1 KSP / PLN
0,33710733
1 KSP / RON
лв0,40014366
1 KSP / SEK
kr0,88159505
1 KSP / BGN
лв0,15347976
1 KSP / HUF
Ft31,4907579
1 KSP / CZK
1,94042268
1 KSP / KWD
د.ك0,027863885
1 KSP / ILS
0,31152737