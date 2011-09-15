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Klaytn Fiyatı (KLAY)

Listelenmedi

Klaytn (KLAY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,146795
$0,146795$0,146795
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Klaytn (KLAY) Fiyatı

Klaytn (KLAY), şu anda 0,146795 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KLAY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Klaytn Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,66
Klaytn 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Klaytn (KLAY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Klaytn / USD fiyat değişimi, $ +0,0037995.
Son 30 gün içerisinde, Klaytn / USD fiyat değişimi, $ -0,0048969050.
Son 60 gün içerisinde, Klaytn / USD fiyat değişimi, $ +0,0615752619.
Son 90 gün içerisinde, Klaytn / USD fiyat değişimi, $ +0,0340899197106272.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0037995+%2,66
30 Gün$ -0,0048969050-%3,33
60 Gün$ +0,0615752619+%41,95
90 Gün$ +0,0340899197106272+%30,25

Klaytn (KLAY) Fiyat Analizi

En güncel Klaytn fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,140205
$ 0,140205$ 0,140205

$ 0,147609
$ 0,147609$ 0,147609

$ 4,34
$ 4,34$ 4,34

-%0,26

+%2,66

-%8,63

Klaytn (KLAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Klaytn (KLAY) Nedir?

Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore. These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021. To learn more, please visit https://klaytn.foundation

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Klaytn (KLAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Klaytn (KLAY) Token Ekonomisi

Klaytn (KLAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KLAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KLAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KLAY / VND
3.862,910425
1 KLAY / AUD
A$0,2260643
1 KLAY / GBP
0,11009625
1 KLAY / EUR
0,1262437
1 KLAY / USD
$0,146795
1 KLAY / MYR
RM0,62094285
1 KLAY / TRY
5,9686847
1 KLAY / JPY
¥21,43207
1 KLAY / ARS
ARS$199,17879575
1 KLAY / RUB
11,70690125
1 KLAY / INR
12,90181255
1 KLAY / IDR
Rp2.406,4750248
1 KLAY / KRW
203,3169468
1 KLAY / PHP
8,41869325
1 KLAY / EGP
￡E.7,1107498
1 KLAY / BRL
R$0,80590455
1 KLAY / CAD
C$0,20110915
1 KLAY / BDT
17,8766951
1 KLAY / NGN
223,43226565
1 KLAY / UAH
6,1242874
1 KLAY / VES
Bs18,49617
1 KLAY / CLP
$141,80397
1 KLAY / PKR
Rs41,5606004
1 KLAY / KZT
79,26196025
1 KLAY / THB
฿4,7473503
1 KLAY / TWD
NT$4,3891705
1 KLAY / AED
د.إ0,53873765
1 KLAY / CHF
Fr0,117436
1 KLAY / HKD
HK$1,1508728
1 KLAY / MAD
.د.م1,3299627
1 KLAY / MXN
$2,7714896
1 KLAY / PLN
0,54167355
1 KLAY / RON
лв0,6429621
1 KLAY / SEK
kr1,41657175
1 KLAY / BGN
лв0,2466156
1 KLAY / HUF
Ft50,6002365
1 KLAY / CZK
3,1179258
1 KLAY / KWD
د.ك0,044772475
1 KLAY / ILS
0,50057095