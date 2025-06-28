KlimaDAO Fiyatı (KLIMA)
KlimaDAO (KLIMA), şu anda 0,127124 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,57M USD piyasa değerine sahiptir. KLIMA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KLIMA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KLIMA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KlimaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00158968.
Son 30 gün içerisinde, KlimaDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0493172218.
Son 60 gün içerisinde, KlimaDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0741130250.
Son 90 gün içerisinde, KlimaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00158968
|+%1,27
|30 Gün
|$ -0,0493172218
|-%38,79
|60 Gün
|$ -0,0741130250
|-%58,29
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KlimaDAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,10
+%1,27
-%8,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale. In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million. Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals. A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally. KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders. In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability. In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
KlimaDAO (KLIMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KLIMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KLIMA / VND
₫3.345,26806
|1 KLIMA / AUD
A$0,19449972
|1 KLIMA / GBP
￡0,09152928
|1 KLIMA / EUR
€0,1080554
|1 KLIMA / USD
$0,127124
|1 KLIMA / MYR
RM0,53646328
|1 KLIMA / TRY
₺5,0722476
|1 KLIMA / JPY
¥18,305856
|1 KLIMA / RUB
₽9,97796276
|1 KLIMA / INR
₹10,869102
|1 KLIMA / IDR
Rp2.050,38680972
|1 KLIMA / KRW
₩173,428917
|1 KLIMA / PHP
₱7,19013344
|1 KLIMA / EGP
￡E.6,33967388
|1 KLIMA / BRL
R$0,69663952
|1 KLIMA / CAD
C$0,17415988
|1 KLIMA / BDT
৳15,53963776
|1 KLIMA / NGN
₦196,1777568
|1 KLIMA / UAH
₴5,29725708
|1 KLIMA / VES
Bs13,475144
|1 KLIMA / PKR
Rs36,06253632
|1 KLIMA / KZT
₸66,10702248
|1 KLIMA / THB
฿4,12263132
|1 KLIMA / TWD
NT$3,6993084
|1 KLIMA / AED
د.إ0,46654508
|1 KLIMA / CHF
Fr0,10042796
|1 KLIMA / HKD
HK$0,99665216
|1 KLIMA / MAD
.د.م1,14920096
|1 KLIMA / MXN
$2,39247368
|1 KLIMA / PLN
zł0,45891764