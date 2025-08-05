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KNOX Dollar Fiyatı (KNOX)

Listelenmedi

KNOX Dollar (KNOX) Canlı Fiyat Grafiği

$1,068
$1,068$1,068
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü KNOX Dollar (KNOX) Fiyatı

KNOX Dollar (KNOX), şu anda 1,068 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 142,52K USD piyasa değerine sahiptir. KNOX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

KNOX Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,28
KNOX Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
133,49K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında KNOX Dollar (KNOX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, KNOX Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00297453.
Son 30 gün içerisinde, KNOX Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0129508884.
Son 60 gün içerisinde, KNOX Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0200223300.
Son 90 gün içerisinde, KNOX Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0176774679768767.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00297453+%0,28
30 Gün$ +0,0129508884+%1,21
60 Gün$ +0,0200223300+%1,87
90 Gün$ +0,0176774679768767+%1,68

KNOX Dollar (KNOX) Fiyat Analizi

En güncel KNOX Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,065
$ 1,065$ 1,065

$ 1,069
$ 1,069$ 1,069

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

--

+%0,28

-%0,19

KNOX Dollar (KNOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 142,52K
$ 142,52K$ 142,52K

--
----

133,49K
133,49K 133,49K

KNOX Dollar (KNOX) Nedir?

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

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KNOX Dollar (KNOX) Kaynağı

Resmi Websitesi

KNOX Dollar (KNOX) Token Ekonomisi

KNOX Dollar (KNOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KNOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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KNOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KNOX / VND
28.104,42
1 KNOX / AUD
A$1,64472
1 KNOX / GBP
0,801
1 KNOX / EUR
0,91848
1 KNOX / USD
$1,068
1 KNOX / MYR
RM4,51764
1 KNOX / TRY
43,42488
1 KNOX / JPY
¥155,928
1 KNOX / ARS
ARS$1.449,1158
1 KNOX / RUB
85,24776
1 KNOX / INR
93,84516
1 KNOX / IDR
Rp17.508,19392
1 KNOX / KRW
1.479,22272
1 KNOX / PHP
61,21776
1 KNOX / EGP
￡E.51,73392
1 KNOX / BRL
R$5,89536
1 KNOX / CAD
C$1,46316
1 KNOX / BDT
130,06104
1 KNOX / NGN
1.628,04852
1 KNOX / UAH
44,55696
1 KNOX / VES
Bs134,568
1 KNOX / CLP
$1.031,688
1 KNOX / PKR
Rs301,94496
1 KNOX / KZT
576,6666
1 KNOX / THB
฿34,57116
1 KNOX / TWD
NT$31,91184
1 KNOX / AED
د.إ3,91956
1 KNOX / CHF
Fr0,8544
1 KNOX / HKD
HK$8,3838
1 KNOX / MAD
.د.م9,68676
1 KNOX / MXN
$20,19588
1 KNOX / PLN
3,94092
1 KNOX / RON
лв4,67784
1 KNOX / SEK
kr10,31688
1 KNOX / BGN
лв1,79424
1 KNOX / HUF
Ft368,39592
1 KNOX / CZK
22,67364
1 KNOX / KWD
د.ك0,32574
1 KNOX / ILS
3,64188