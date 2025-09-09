KOBE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Kobe Logosu

Kobe Fiyatı (KOBE)

Listelenmedi

1 KOBE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00040482
$0,00040482
-%94,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Kobe (KOBE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:32:24 (UTC+8)

Kobe (KOBE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00040482
$ 0,00040482
24 sa Düşük
$ 0,01152741
$ 0,01152741
24 sa Yüksek

$ 0,00040482
$ 0,00040482

$ 0,01152741
$ 0,01152741

$ 0,01152741
$ 0,01152741

$ 0,00040482
$ 0,00040482

-%8,66

-%94,61

--

--

Kobe (KOBE) canlı fiyatı $0,00040482. KOBE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040482 ve en yüksek $ 0,01152741 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOBE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01152741, en düşük fiyatı ise $ 0,00040482 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOBE son bir saatte -%8,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%94,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kobe (KOBE) Piyasa Bilgileri

$ 404,82K
$ 404,82K

--
--

$ 404,82K
$ 404,82K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Kobe piyasa değeri $ 404,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOBE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,82K.

Kobe (KOBE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Kobe / USD fiyat değişimi, $ -0,007116920821160984.
Son 30 gün içerisinde, Kobe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kobe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kobe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,007116920821160984-%94,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kobe (KOBE) Nedir?

Kobe (KOBE) is an ERC-20 meme coin on the Ethereum blockchain with a total supply of 1 billion tokens. It is inspired by a Shiba Inu dog named Kobe, known for viral content on platforms like Instagram, TikTok, and YouTube featuring her playful attitude and luxurious lifestyle. The project focuses on community engagement and speculative trading, with no current utility. Liquidity is provided on Uniswap V2 and locked for one month, with contract ownership renounced to promote transparency. Kobe maintains an online presence through its website, Telegram group, Twitter account, and social media channels dedicated to the dog's content.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kobe (KOBE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kobe Fiyat Tahmini (USD)

Kobe (KOBE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Kobe (KOBE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Kobe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Kobe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

KOBE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Kobe (KOBE) Token Ekonomisi

Kobe (KOBE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOBE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kobe (KOBE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Kobe (KOBE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı KOBE fiyatı, 0,00040482 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
KOBE / USD güncel fiyatı nedir?
KOBE / USD güncel fiyatı $ 0,00040482. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Kobe varlığının piyasa değeri nedir?
KOBE piyasa değeri $ 404,82K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki KOBE arzı nedir?
Dolaşımdaki KOBE arzı, 1,00B USD.
KOBE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
KOBE, ATH fiyatı olan 0,01152741 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük KOBE fiyatı (ATL) nedir?
KOBE, ATL fiyatı olan 0,00040482 USD değerine düştü.
KOBE işlem hacmi nedir?
KOBE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
KOBE bu yıl daha da yükselir mi?
KOBE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için KOBE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:32:24 (UTC+8)

