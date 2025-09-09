Kobe (KOBE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00040482 $ 0,00040482 $ 0,00040482 24 sa Düşük $ 0,01152741 $ 0,01152741 $ 0,01152741 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00040482$ 0,00040482 $ 0,00040482 24 sa Yüksek $ 0,01152741$ 0,01152741 $ 0,01152741 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01152741$ 0,01152741 $ 0,01152741 En Düşük Fiyat $ 0,00040482$ 0,00040482 $ 0,00040482 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,66 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%94,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Kobe (KOBE) canlı fiyatı $0,00040482. KOBE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00040482 ve en yüksek $ 0,01152741 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KOBE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01152741, en düşük fiyatı ise $ 0,00040482 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KOBE son bir saatte -%8,66 değişim gösterdi, 24 saatte -%94,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Kobe (KOBE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 404,82K$ 404,82K $ 404,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 404,82K$ 404,82K $ 404,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Kobe piyasa değeri $ 404,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KOBE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 404,82K.