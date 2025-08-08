Kobradag (KODA) Nedir?

Kobra (KODA) is a decentralized cryptocurrency created as a fair and scalable alternative to existing Proof-of-Work networks. Based on a fork of Kaspa, Kobra introduces a unique GPU-optimized algorithm called HeavyKodaHash, designed to resist ASIC mining and encourage broad participation. The project emphasizes real-time block propagation, high-speed DAG consensus, and full decentralization. Kobra aims to empower its community with open-source tools, including a modern blockchain explorer, a lightweight mobile wallet, and its own mining infrastructure. With a fixed supply, fast confirmations, and a growing ecosystem, Kobra is committed to building a transparent, fair, and inclusive blockchain network for both miners and users.

Kobradag (KODA) Kaynağı Resmi Websitesi

Kobradag (KODA) Token Ekonomisi

Kobradag (KODA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KODA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!