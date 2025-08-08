KogeCoin Fiyatı (KOGECOIN)
KogeCoin (KOGECOIN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KOGECOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki KOGECOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KOGECOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, KogeCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KogeCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KogeCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KogeCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,49
|30 Gün
|$ 0
|+%15,57
|60 Gün
|$ 0
|+%9,40
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KogeCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,64
+%0,49
+%16,84
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KogeCoin’s goal is to become a store of value for the Polygon community. It is a deflationary token that launched via airdrop to all early QuickSwap users who had around 4 weeks to claim. Too often, “fair launched” tokens get sniped by bots who then dump on the rest of us. KogeCoin avoided this problem and built up a strong community of dedicated HODLers. If you missed out on our genesis airdrop, don’t fret! About 90% of the tokens allocated for the airdrop were unclaimed and will be distributed to holders of KogeCoin via staking at KogeFarm.io/farms, with rewards starting after June 10. If you buy some KogeCoins now, you can get more through staking. The devs are fully committed to KogeCoin and the Polygon/Matic defi space. Holders of KogeCoin will benefit from the fees generated at KogeFarm.io, an auto-compounding utility we built for defi users. We view KogeCoin as a token that allows us to grow with the community, and expect to both grow KogeFarm and build other utilities for holders in the future.
KogeCoin (KOGECOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KOGECOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
