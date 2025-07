Kolscope ($KSCO) Nedir?

KolScope is a cross-platform data analytics tool designed to help crypto traders monitor and act on influencer activity across X (formerly Twitter) and Telegram. The platform consolidates posts, replies, quote tweets, and Telegram signals from key opinion leaders (KOLs) into one unified dashboard. It also provides a scoring system to evaluate KOL reliability and an auto-trading bot (Degen Tier) that executes trades based on KOL signals, targeting calculated 20–30% gains. KolScope enhances trading precision by removing noise and highlighting high-impact social activity.

