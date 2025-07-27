Kommunitas Fiyatı (KOMMUNITAS TOKEN)
Kommunitas (KOMMUNITAS TOKEN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KOMMUNITAS TOKEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Kommunitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kommunitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kommunitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kommunitas / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,22
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kommunitas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,56
-%2,22
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kommunitas platform’s goal is to allow project teams to focus on their project development and building their products, while the community handle the marketing, exposure and initial user base. We are looking for strong team with a unique and innovative vision in the cryptocurrency industry.
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