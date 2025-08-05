KongSwap Fiyatı (KONG)
KongSwap (KONG), şu anda 0,01615362 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KONG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, KongSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0001001555647723.
Son 30 gün içerisinde, KongSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0037241896.
Son 60 gün içerisinde, KongSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,0021843102.
Son 90 gün içerisinde, KongSwap / USD fiyat değişimi, $ -0,01140795482517.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0001001555647723
|-%0,61
|30 Gün
|$ -0,0037241896
|-%23,05
|60 Gün
|$ -0,0021843102
|-%13,52
|90 Gün
|$ -0,01140795482517
|-%41,39
En güncel KongSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,06
-%0,61
-%15,51
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KongSwap is a decentralized exchange (DEX) launched in October 2024 on the Internet Computer Protocol (ICP), designed to revolutionize trading by enabling users to swap a variety of tokens directly from their wallets without intermediaries. KongSwap offers fast transaction speeds, low fees, and enhanced security through ICP’s infrastructure. However, it goes far beyond these basics, positioning itself as a "SuperDex" with advanced features and ambitious goals. Seamless Cross-Chain Trading: Utilizing ICP’s Chain Fusion technology, KongSwap supports bridgeless trading of native tokens from major blockchains like Bitcoin, Ethereum, and Solana. This eliminates the need for third-party bridges, reducing risks and costs while boosting efficiency. High-Performance Stable Memory: With smart contracts capable of handling up to 400GB of stable memory, KongSwap powers sophisticated on-chain trading algorithms, prediction models, and real-time data processing—far exceeding traditional DEX limitations.
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₫425,0825103
|1 KONG / AUD
A$0,0248765748
|1 KONG / GBP
￡0,012115215
|1 KONG / EUR
€0,0138921132
|1 KONG / USD
$0,01615362
|1 KONG / MYR
RM0,0683298126
|1 KONG / TRY
₺0,6568061892
|1 KONG / JPY
¥2,35842852
|1 KONG / ARS
ARS$21,918039297
|1 KONG / RUB
₽1,288251195
|1 KONG / INR
₹1,4197416618
|1 KONG / IDR
Rp264,8134002528
|1 KONG / KRW
₩22,3734098448
|1 KONG / PHP
₱0,926410107
|1 KONG / EGP
￡E.0,7824813528
|1 KONG / BRL
R$0,0886833738
|1 KONG / CAD
C$0,0221304594
|1 KONG / BDT
৳1,9671878436
|1 KONG / NGN
₦24,5869403934
|1 KONG / UAH
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Bs2,03535612
|1 KONG / CLP
$15,60439692
|1 KONG / PKR
Rs4,5734128944
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₸8,722147119
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฿0,5224080708
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