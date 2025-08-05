KPOP Coin (KPOP) Nedir?

With K-POP serving as Korea's flagship brand and icon, KPOPHOLDINGS will utilize the synergy between the industry and K-POP tokens including gamification elements and a global shopping platform to effectively promote a global sharing economy.

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KPOP Coin (KPOP) Kaynağı Resmi Websitesi

KPOP Coin (KPOP) Token Ekonomisi

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