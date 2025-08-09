KRAKEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

Kraken PreStocks Logosu

Kraken PreStocks Fiyatı (KRAKEN)

Listelenmedi

Kraken PreStocks (KRAKEN) Canlı Fiyat Grafiği

$23,09
$23,09$23,09
-%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Kraken PreStocks (KRAKEN) Fiyatı

Kraken PreStocks (KRAKEN), şu anda 23,09 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 107,97K USD piyasa değerine sahiptir. KRAKEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kraken PreStocks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,17
Kraken PreStocks 24 saatlik fiyat değişimi
4,70K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KRAKEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KRAKEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Kraken PreStocks (KRAKEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kraken PreStocks / USD fiyat değişimi, $ -0,51385435999288.
Son 30 gün içerisinde, Kraken PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kraken PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kraken PreStocks / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,51385435999288-%2,17
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Kraken PreStocks (KRAKEN) Fiyat Analizi

En güncel Kraken PreStocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 22,57
$ 22,57$ 22,57

$ 23,61
$ 23,61$ 23,61

$ 23,61
$ 23,61$ 23,61

+%1,91

-%2,17

--

Kraken PreStocks (KRAKEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 107,97K
$ 107,97K$ 107,97K

--
----

4,70K
4,70K 4,70K

Kraken PreStocks (KRAKEN) Nedir?

Kraken PreStocks (KRAKEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Kraken PreStocks (KRAKEN) Token Ekonomisi

Kraken PreStocks (KRAKEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KRAKEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Kraken PreStocks (KRAKEN) Hakkında Diğer Sorular

KRAKEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KRAKEN / VND
607.613,35
1 KRAKEN / AUD
A$35,3277
1 KRAKEN / GBP
17,0866
1 KRAKEN / EUR
19,6265
1 KRAKEN / USD
$23,09
1 KRAKEN / MYR
RM97,9016
1 KRAKEN / TRY
939,0703
1 KRAKEN / JPY
¥3.394,23
1 KRAKEN / ARS
ARS$30.381,3602
1 KRAKEN / RUB
1.846,9691
1 KRAKEN / INR
2.025,4548
1 KRAKEN / IDR
Rp372.419,3027
1 KRAKEN / KRW
32.069,2392
1 KRAKEN / PHP
1.310,3575
1 KRAKEN / EGP
￡E.1.120,7886
1 KRAKEN / BRL
R$125,3787
1 KRAKEN / CAD
C$31,6333
1 KRAKEN / BDT
2.803,126
1 KRAKEN / NGN
35.359,7951
1 KRAKEN / UAH
954,3097
1 KRAKEN / VES
Bs2.955,52
1 KRAKEN / CLP
$22.351,12
1 KRAKEN / PKR
Rs6.546,4768
1 KRAKEN / KZT
12.467,4455
1 KRAKEN / THB
฿746,2688
1 KRAKEN / TWD
NT$690,391
1 KRAKEN / AED
د.إ84,7403
1 KRAKEN / CHF
Fr18,472
1 KRAKEN / HKD
HK$181,0256
1 KRAKEN / MAD
.د.م208,7336
1 KRAKEN / MXN
$429,0122
1 KRAKEN / PLN
84,0476
1 KRAKEN / RON
лв100,4415
1 KRAKEN / SEK
kr220,9713
1 KRAKEN / BGN
лв38,5603
1 KRAKEN / HUF
Ft7.840,2095
1 KRAKEN / CZK
484,4282
1 KRAKEN / KWD
د.ك7,04245
1 KRAKEN / ILS
79,1987