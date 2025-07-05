KTON Fiyatı (KTON)
KTON (KTON), şu anda 2,74 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. KTON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, KTON / USD fiyat değişimi, $ -0,0166483865648.
Son 30 gün içerisinde, KTON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, KTON / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, KTON / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0166483865648
|-%0,60
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel KTON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,60
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KTON is a liquid staking protocol built on the TON blockchain, designed to address the need for liquidity while maintaining staking rewards. It allows users to stake Toncoins and receive $KTON tokens that represent ownership of the staked assets. These tokens accrue staking rewards over time and remain transferable and usable within the TON ecosystem, such as trading, collateralization, and participation in DeFi applications. KTON uses TonCore's LSt smart contract V2, which is the most advanced liquid staking standard, allowing for robust security and risk control. Key features include 48-hour security isolation period, granular role management, dynamic liquidity allocation between validation rounds, and anti-rug pull mechanism.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 KTON / VND
₫72.103,1
|1 KTON / AUD
A$4,1648
|1 KTON / GBP
￡2,0002
|1 KTON / EUR
€2,3016
|1 KTON / USD
$2,74
|1 KTON / MYR
RM11,5628
|1 KTON / TRY
₺109,1342
|1 KTON / JPY
¥394,56
|1 KTON / RUB
₽215,364
|1 KTON / INR
₹234,5988
|1 KTON / IDR
Rp44.193,5422
|1 KTON / KRW
₩3.732,9486
|1 KTON / PHP
₱154,8374
|1 KTON / EGP
￡E.134,945
|1 KTON / BRL
R$14,8508
|1 KTON / CAD
C$3,7264
|1 KTON / BDT
৳336,0062
|1 KTON / NGN
₦4.189,597
|1 KTON / UAH
₴114,2306
|1 KTON / VES
Bs298,66
|1 KTON / CLP
$2.548,2
|1 KTON / PKR
Rs777,5024
|1 KTON / KZT
₸1.422,6354
|1 KTON / THB
฿88,4746
|1 KTON / TWD
NT$79,2408
|1 KTON / AED
د.إ10,0558
|1 KTON / CHF
Fr2,1646
|1 KTON / HKD
HK$21,4816
|1 KTON / MAD
.د.م24,5778
|1 KTON / MXN
$51,0462
|1 KTON / PLN
zł9,864
|1 KTON / RON
лв11,7546
|1 KTON / SEK
kr26,1944
|1 KTON / BGN
лв4,5484
|1 KTON / HUF
Ft928,4764
|1 KTON / CZK
Kč57,3208
|1 KTON / KWD
د.ك0,8357
|1 KTON / ILS
₪9,1516