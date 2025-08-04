Kunji Finance Fiyatı (KNJ)
Kunji Finance (KNJ), şu anda 0,0259515 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,14M USD piyasa değerine sahiptir. KNJ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Kunji Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,00138616147489431.
Son 30 gün içerisinde, Kunji Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0016693613.
Son 60 gün içerisinde, Kunji Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0031615311.
Son 90 gün içerisinde, Kunji Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,004446319023580136.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00138616147489431
|-%5,07
|30 Gün
|$ +0,0016693613
|+%6,43
|60 Gün
|$ -0,0031615311
|-%12,18
|90 Gün
|$ +0,004446319023580136
|+%20,68
En güncel Kunji Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%5,89
-%5,07
-%23,71
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
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