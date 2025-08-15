Kura Liquid Staking Token (K33) Nedir?

Kura Liquid Staking Token (K33) lets users participate in governance and earn protocol fees without locking tokens, representing the staked amount of a cryptocurrency on a Proof of Stake blockchain. Built on the Sei Network, Kura is a decentralized exchange (DEX) for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions-based incentives, allowing holders to convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Kura Liquid Staking Token (K33) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Kura Liquid Staking Token (K33) Token Ekonomisi

Kura Liquid Staking Token (K33) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. K33 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!