Kyberdyne (KBD) Nedir?

Kyberdyne is a DBG (Deck-Building Game) with a Rogue-like mechanism built by an AAA game studio. Kyberdyne brings high quality gaming elements to blockchain game players, enabling them to build their own dream team and earn unique rewards.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Kyberdyne (KBD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Kyberdyne (KBD) Token Ekonomisi

Kyberdyne (KBD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KBD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!