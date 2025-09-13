L2T Hakkında Daha Fazla Bilgi

L2 Token (L2T) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,077423
$ 0,077423$ 0,077423
24 sa Düşük
$ 0,100451
$ 0,100451$ 0,100451
24 sa Yüksek

$ 0,077423
$ 0,077423$ 0,077423

$ 0,100451
$ 0,100451$ 0,100451

$ 0,104024
$ 0,104024$ 0,104024

$ 0,077423
$ 0,077423$ 0,077423

+%0,10

-%21,74

--

--

L2 Token (L2T) canlı fiyatı $0,078162. L2T, son 24 saat içinde en düşük $ 0,077423 ve en yüksek $ 0,100451 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. L2T için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,104024, en düşük fiyatı ise $ 0,077423 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, L2T son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

L2 Token (L2T) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 6,55M
$ 6,55M$ 6,55M

0,00
0,00 0,00

84.000.103,20956606
84.000.103,20956606 84.000.103,20956606

Şu anki L2 Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki L2T arzı 0,00 olup, toplam arzı 84000103.20956606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,55M.

L2 Token (L2T) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, L2 Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0217182925923265.
Son 30 gün içerisinde, L2 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, L2 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, L2 Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0217182925923265-%21,74
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

L2 Token (L2T) Nedir?

L2T (L2 Token) is the reward token for the zkBTC eco-system. All the bridge fee is collected and managed in a smart contract called Fee Pool, which is evenly shared among all L2T holders. Users may claim zkBTC from Fee Pool with L2T. The zkBTC/L2T ratios within Fee Pool is expected to rise over time as long as users keep bridging.

L2 Token (L2T) Kaynağı

L2 Token Fiyat Tahmini (USD)

L2T Varlığından Yerel Para Birimlerine

L2 Token (L2T) Token Ekonomisi

L2 Token (L2T) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. L2T tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: L2 Token (L2T) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü L2 Token (L2T) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı L2T fiyatı, 0,078162 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
L2T / USD güncel fiyatı nedir?
L2T / USD güncel fiyatı $ 0,078162. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
L2 Token varlığının piyasa değeri nedir?
L2T piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki L2T arzı nedir?
Dolaşımdaki L2T arzı, 0,00 USD.
L2T için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
L2T, ATH fiyatı olan 0,104024 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük L2T fiyatı (ATL) nedir?
L2T, ATL fiyatı olan 0,077423 USD değerine düştü.
L2T işlem hacmi nedir?
L2T için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
L2T bu yıl daha da yükselir mi?
L2T piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için L2T fiyat tahminine göz atın.
