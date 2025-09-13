L2 Token (L2T) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,077423 $ 0,077423 $ 0,077423 24 sa Düşük $ 0,100451 $ 0,100451 $ 0,100451 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,077423$ 0,077423 $ 0,077423 24 sa Yüksek $ 0,100451$ 0,100451 $ 0,100451 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,104024$ 0,104024 $ 0,104024 En Düşük Fiyat $ 0,077423$ 0,077423 $ 0,077423 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

L2 Token (L2T) canlı fiyatı $0,078162. L2T, son 24 saat içinde en düşük $ 0,077423 ve en yüksek $ 0,100451 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. L2T için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,104024, en düşük fiyatı ise $ 0,077423 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, L2T son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

L2 Token (L2T) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,55M$ 6,55M $ 6,55M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 84.000.103,20956606 84.000.103,20956606 84.000.103,20956606

Şu anki L2 Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki L2T arzı 0,00 olup, toplam arzı 84000103.20956606. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,55M.