LABEL AI Fiyatı (LBL)
LABEL AI (LBL), şu anda 0,00130835 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,55M USD piyasa değerine sahiptir. LBL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000435078.
Son 60 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0001288289.
Son 90 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0001328432877341415.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,24
|30 Gün
|$ -0,0000435078
|-%3,32
|60 Gün
|$ -0,0001288289
|-%9,84
|90 Gün
|$ -0,0001328432877341415
|-%9,21
En güncel LABEL AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,55
+%0,24
-%4,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.
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|1 LBL / BRL
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C$0,0017924395
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