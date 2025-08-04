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LABEL AI Fiyatı (LBL)

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LABEL AI (LBL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00130835
$0,00130835$0,00130835
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü LABEL AI (LBL) Fiyatı

LABEL AI (LBL), şu anda 0,00130835 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,55M USD piyasa değerine sahiptir. LBL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

LABEL AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,24
LABEL AI 24 saatlik fiyat değişimi
2,71B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında LABEL AI (LBL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0000435078.
Son 60 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0001288289.
Son 90 gün içerisinde, LABEL AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0001328432877341415.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,24
30 Gün$ -0,0000435078-%3,32
60 Gün$ -0,0001288289-%9,84
90 Gün$ -0,0001328432877341415-%9,21

LABEL AI (LBL) Fiyat Analizi

En güncel LABEL AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00130236
$ 0,00130236$ 0,00130236

$ 0,00131991
$ 0,00131991$ 0,00131991

$ 0,04601612
$ 0,04601612$ 0,04601612

-%0,55

+%0,24

-%4,81

LABEL AI (LBL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,55M
$ 3,55M$ 3,55M

--
----

2,71B
2,71B 2,71B

LABEL AI (LBL) Nedir?

LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.

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LABEL AI (LBL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

LABEL AI (LBL) Token Ekonomisi

LABEL AI (LBL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LBL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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LBL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LBL / VND
34,42923025
1 LBL / AUD
A$0,002014859
1 LBL / GBP
0,0009812625
1 LBL / EUR
0,001125181
1 LBL / USD
$0,00130835
1 LBL / MYR
RM0,0055343205
1 LBL / TRY
0,0532105945
1 LBL / JPY
¥0,19232745
1 LBL / ARS
ARS$1,7849164875
1 LBL / RUB
0,1043409125
1 LBL / INR
0,1146507105
1 LBL / IDR
Rp21,448357224
1 LBL / KRW
1,809605052
1 LBL / PHP
0,0749815385
1 LBL / EGP
￡E.0,0633895575
1 LBL / BRL
R$0,007274426
1 LBL / CAD
C$0,0017924395
1 LBL / BDT
0,159330863
1 LBL / NGN
1,9944356565
1 LBL / UAH
0,054584362
1 LBL / VES
Bs0,16092705
1 LBL / CLP
$1,2664828
1 LBL / PKR
Rs0,370838724
1 LBL / KZT
0,7064435825
1 LBL / THB
฿0,0424297905
1 LBL / TWD
NT$0,039041164
1 LBL / AED
د.إ0,0048016445
1 LBL / CHF
Fr0,00104668
1 LBL / HKD
HK$0,010257464
1 LBL / MAD
.د.م0,011853651
1 LBL / MXN
$0,0246362305
1 LBL / PLN
0,0048278115
1 LBL / RON
лв0,005730573
1 LBL / SEK
kr0,0126255775
1 LBL / BGN
лв0,0022111115
1 LBL / HUF
Ft0,4499023145
1 LBL / CZK
0,0277501035
1 LBL / KWD
د.ك0,00039904675
1 LBL / ILS
0,00444839