LANA THE SOL GIRL (LANA) Nedir?

Lana, a curious 12-year-old, wandered through the bustling city streets for the first time. Her eyes sparkled as she admired towering skyscrapers, vibrant murals, and street performers captivating onlookers. She tasted exotic food from colorful market stalls and stumbled upon a hidden garden oasis. Every corner revealed surprises, each moment igniting her adventurous spirit and love for discovery.

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LANA THE SOL GIRL (LANA) Token Ekonomisi

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