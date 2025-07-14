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Launchium Fiyatı (LNCHM)

Launchium (LNCHM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00015747
$0,00015747$0,00015747
+%23,501D
USD

Bugünkü Launchium (LNCHM) Fiyatı

Launchium (LNCHM), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 157,47K USD piyasa değerine sahiptir. LNCHM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Launchium Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%23,57
Launchium 24 saatlik fiyat değişimi
999,98M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Launchium (LNCHM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Launchium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Launchium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Launchium / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Launchium / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%23,57
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Launchium (LNCHM) Fiyat Analizi

En güncel Launchium fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,41

+%23,57

--

Launchium (LNCHM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 157,47K
$ 157,47K$ 157,47K

--
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999,98M
999,98M 999,98M

Launchium (LNCHM) Nedir?

What is Launchium? Launchium is the world's first cross-platform social token launchpad. The project provides a platform that enables anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token. Core Concept Slogan: "Your Idea, Your Coin" Purpose: Enable anyone to tokenize their ideas Goal: Democratize token launches and make them accessible to everyone Key Features Quick Token Launch: Launch a token in just 60 seconds Low Cost: Token launch costs approximately $0.01 Solana-Based: Built on Solana blockchain for fast and low-cost transactions Social-Focused: Specifically designed for content creators and communities Platform Details Token Supply: 1 Billion LNCHM tokens Success Rate: 5-10% (projected) Cross-Platform: Ability to work across different platforms Use Cases Content creators launching their own tokens Communities creating their own economies Projects raising funds quickly and easily Developing social token economies In summary, Launchium is a Solana-based social token launchpad platform that allows anyone to easily create and launch their own cryptocurrency token.

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Launchium (LNCHM) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Launchium (LNCHM) Token Ekonomisi

Launchium (LNCHM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LNCHM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LNCHM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LNCHM / VND
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1 LNCHM / AUD
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1 LNCHM / GBP
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1 LNCHM / EUR
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1 LNCHM / USD
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1 LNCHM / MYR
RM--
1 LNCHM / TRY
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1 LNCHM / JPY
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1 LNCHM / RUB
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1 LNCHM / INR
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1 LNCHM / IDR
Rp--
1 LNCHM / KRW
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1 LNCHM / PHP
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1 LNCHM / EGP
￡E.--
1 LNCHM / BRL
R$--
1 LNCHM / CAD
C$--
1 LNCHM / BDT
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1 LNCHM / NGN
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1 LNCHM / UAH
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1 LNCHM / VES
Bs--
1 LNCHM / CLP
$--
1 LNCHM / PKR
Rs--
1 LNCHM / KZT
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1 LNCHM / THB
฿--
1 LNCHM / TWD
NT$--
1 LNCHM / AED
د.إ--
1 LNCHM / CHF
Fr--
1 LNCHM / HKD
HK$--
1 LNCHM / MAD
.د.م--
1 LNCHM / MXN
$--
1 LNCHM / PLN
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1 LNCHM / RON
лв--
1 LNCHM / SEK
kr--
1 LNCHM / BGN
лв--
1 LNCHM / HUF
Ft--
1 LNCHM / CZK
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1 LNCHM / KWD
د.ك--
1 LNCHM / ILS
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