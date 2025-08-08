Launchpool (LPOOL) Nedir?

Launchpool believe all project stakeholders are as important as each other. Investment funds and communities should work side by side on projects, on the same terms, towards the same goals. Launchpool harnesses their strengths, and aligns their incentives, so that the sum is greater than its constituent parts.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Launchpool (LPOOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Launchpool (LPOOL) Token Ekonomisi

Launchpool (LPOOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LPOOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!