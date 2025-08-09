Layer One X (L1X) Nedir?

Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.

Layer One X (L1X) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Layer One X (L1X) Token Ekonomisi

Layer One X (L1X) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. L1X tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!