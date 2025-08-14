FRXUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

FRXUSD Fiyat Bilgileri

FRXUSD Resmi Websitesi

FRXUSD Token Ekonomisi

FRXUSD Fiyat Tahmini

LayerZero Bridged frxUSD Logosu

LayerZero Bridged frxUSD Fiyatı (FRXUSD)

Listelenmedi

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999846
$0,999846$0,999846
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Fiyatı

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD), şu anda 0,999833 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FRXUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

LayerZero Bridged frxUSD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,06
LayerZero Bridged frxUSD 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki FRXUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FRXUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LayerZero Bridged frxUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,00058659.
Son 30 gün içerisinde, LayerZero Bridged frxUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0007203796.
Son 60 gün içerisinde, LayerZero Bridged frxUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0002205631.
Son 90 gün içerisinde, LayerZero Bridged frxUSD / USD fiyat değişimi, $ -0,0002999015499956.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00058659+%0,06
30 Gün$ +0,0007203796+%0,07
60 Gün$ -0,0002205631-%0,02
90 Gün$ -0,0002999015499956-%0,02

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Fiyat Analizi

En güncel LayerZero Bridged frxUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,991367
$ 0,991367$ 0,991367

$ 1,01
$ 1,01$ 1,01

$ 1,5
$ 1,5$ 1,5

-%0,08

+%0,06

-%0,07

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) Token Ekonomisi

LayerZero Bridged frxUSD (FRXUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FRXUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

FRXUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FRXUSD / VND
26.310,605395
1 FRXUSD / AUD
A$1,51974616
1 FRXUSD / GBP
0,72987809
1 FRXUSD / EUR
0,84985805
1 FRXUSD / USD
$0,999833
1 FRXUSD / MYR
RM4,18930027
1 FRXUSD / TRY
40,77318974
1 FRXUSD / JPY
¥145,975618
1 FRXUSD / ARS
ARS$1.313,84055198
1 FRXUSD / RUB
79,43673185
1 FRXUSD / INR
87,43539585
1 FRXUSD / IDR
Rp16.126,33645199
1 FRXUSD / KRW
1.380,97933793
1 FRXUSD / PHP
56,63054112
1 FRXUSD / EGP
￡E.48,28193557
1 FRXUSD / BRL
R$5,38909987
1 FRXUSD / CAD
C$1,36977121
1 FRXUSD / BDT
121,55969614
1 FRXUSD / NGN
1.533,48386542
1 FRXUSD / UAH
41,53306282
1 FRXUSD / VES
Bs132,977789
1 FRXUSD / CLP
$951,841016
1 FRXUSD / PKR
Rs283,87258536
1 FRXUSD / KZT
538,4100705
1 FRXUSD / THB
฿32,2946059
1 FRXUSD / TWD
NT$29,95499668
1 FRXUSD / AED
د.إ3,66938711
1 FRXUSD / CHF
Fr0,7998664
1 FRXUSD / HKD
HK$7,83869072
1 FRXUSD / AMD
֏383,51594214
1 FRXUSD / MAD
.د.م8,998497
1 FRXUSD / MXN
$18,63688712
1 FRXUSD / PLN
3,62939379
1 FRXUSD / RON
лв4,31927856
1 FRXUSD / SEK
kr9,54840515
1 FRXUSD / BGN
лв1,66972111
1 FRXUSD / HUF
Ft337,66360076
1 FRXUSD / CZK
20,88651137
1 FRXUSD / KWD
د.ك0,304949065
1 FRXUSD / ILS
3,38943387