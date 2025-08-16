LBK Hakkında Daha Fazla Bilgi

LBK Fiyatı (LBK)

Listelenmedi

1 LBK / USD Canlı Fiyatı:

$0,00610122
%0,001D
USD
LBK (LBK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:57:11 (UTC+8)

LBK (LBK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0,104219
$ 0,00450007
--

--

%0,00

%0,00

LBK (LBK) canlı fiyatı $0,00610122. LBK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LBK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,104219, en düşük fiyatı ise $ 0,00450007 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LBK son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LBK (LBK) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
----

$ 12,20M
0,00
2.000.000.000,0
Şu anki LBK piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LBK arzı 0,00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,20M.

LBK (LBK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, LBK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LBK / USD fiyat değişimi, $ -0,0028126715.
Son 60 gün içerisinde, LBK / USD fiyat değişimi, $ -0,0022345394.
Son 90 gün içerisinde, LBK / USD fiyat değişimi, $ -0,004580186440330178.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0028126715-%46,10
60 Gün$ -0,0022345394-%36,62
90 Gün$ -0,004580186440330178-%42,87

LBK (LBK) Nedir?

LBank ganna release its own exchange token "LBK" on August 1, 2019, with a total circulation of 2 billion, which will never be issued additionally. The initial issue includes 3 rounds, with a total number of 1.2 billion LBK. Currently, the LBK token is a decentralized blockchain digital asset based on Ethereum, which is a standard token based on the Ethereum ERC20 protocol. In the future, LBK will benefit from the blockchain technology and digital financial operation capabilities of LBank, and combined with the community-based autonomy concept, mapped to the emerging blockchain network that is in line with LBK's financial ecology, for free circulation and credibility. exchange.

LBK (LBK) Kaynağı

Resmi Websitesi

LBK Fiyat Tahmini (USD)

LBK (LBK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LBK (LBK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LBK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LBK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LBK Varlığından Yerel Para Birimlerine

LBK (LBK) Token Ekonomisi

LBK (LBK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LBK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LBK (LBK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LBK (LBK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LBK fiyatı, 0,00610122 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LBK / USD güncel fiyatı nedir?
LBK / USD güncel fiyatı $ 0,00610122. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LBK varlığının piyasa değeri nedir?
LBK piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LBK arzı nedir?
Dolaşımdaki LBK arzı, 0,00 USD.
LBK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LBK, ATH fiyatı olan 0,104219 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LBK fiyatı (ATL) nedir?
LBK, ATL fiyatı olan 0,00450007 USD değerine düştü.
LBK işlem hacmi nedir?
LBK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LBK bu yıl daha da yükselir mi?
LBK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LBK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:57:11 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.