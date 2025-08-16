Lecksis (LEKS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00134998 $ 0,00134998 $ 0,00134998 24 sa Düşük $ 0,00139141 $ 0,00139141 $ 0,00139141 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00134998$ 0,00134998 $ 0,00134998 24 sa Yüksek $ 0,00139141$ 0,00139141 $ 0,00139141 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0154735$ 0,0154735 $ 0,0154735 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,43 Fiyat Değişimi (7 G) +%12,69 Fiyat Değişimi (7 G) +%12,69

Lecksis (LEKS) canlı fiyatı $0,00138357. LEKS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00134998 ve en yüksek $ 0,00139141 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEKS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0154735, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEKS son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,43 ve son 7 günde +%12,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lecksis (LEKS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Lecksis piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEKS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,38M.