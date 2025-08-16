LEKS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Lecksis Fiyatı (LEKS)

1 LEKS / USD Canlı Fiyatı:

+%0,401D
mexc
USD
Lecksis (LEKS) Canlı Fiyat Grafiği
Lecksis (LEKS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,14

+%0,43

+%12,69

+%12,69

Lecksis (LEKS) canlı fiyatı $0,00138357. LEKS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00134998 ve en yüksek $ 0,00139141 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEKS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0154735, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEKS son bir saatte -%0,14 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,43 ve son 7 günde +%12,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lecksis (LEKS) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Lecksis piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEKS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,38M.

Lecksis (LEKS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lecksis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lecksis / USD fiyat değişimi, $ -0,0001637644.
Son 60 gün içerisinde, Lecksis / USD fiyat değişimi, $ -0,0004513022.
Son 90 gün içerisinde, Lecksis / USD fiyat değişimi, $ -0,0003520968431402693.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,43
30 Gün$ -0,0001637644-%11,83
60 Gün$ -0,0004513022-%32,61
90 Gün$ -0,0003520968431402693-%20,28

Lecksis (LEKS) Nedir?

Lecksis is an all-in-one app that combines secure messaging, a marketplace, and cryptocurrency. You can create private chats, buy and sell goods on the built-in marketplace using Lecksis tokens as payment. All your confidential data is encrypted and stored only on your device. Lecksis lets you be completely anonymous: no need to share personal information like email, phone number, or even your real name. Just download the app, create a nickname, and enjoy your privacy.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Lecksis (LEKS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Lecksis Fiyat Tahmini (USD)

Lecksis (LEKS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lecksis (LEKS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lecksis için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lecksis fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LEKS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lecksis (LEKS) Token Ekonomisi

Lecksis (LEKS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEKS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lecksis (LEKS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lecksis (LEKS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LEKS fiyatı, 0,00138357 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LEKS / USD güncel fiyatı nedir?
LEKS / USD güncel fiyatı $ 0,00138357. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lecksis varlığının piyasa değeri nedir?
LEKS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LEKS arzı nedir?
Dolaşımdaki LEKS arzı, 0,00 USD.
LEKS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LEKS, ATH fiyatı olan 0,0154735 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LEKS fiyatı (ATL) nedir?
LEKS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
LEKS işlem hacmi nedir?
LEKS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LEKS bu yıl daha da yükselir mi?
LEKS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LEKS fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.