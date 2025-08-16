Legacy ICHI (ICHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,426061 $ 0,426061 $ 0,426061 24 sa Düşük $ 0,451305 $ 0,451305 $ 0,451305 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,426061$ 0,426061 $ 0,426061 24 sa Yüksek $ 0,451305$ 0,451305 $ 0,451305 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,65$ 6,65 $ 6,65 En Düşük Fiyat $ 0,304678$ 0,304678 $ 0,304678 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,83 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,47

Legacy ICHI (ICHI) canlı fiyatı $0,433075. ICHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,426061 ve en yüksek $ 0,451305 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ICHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,65, en düşük fiyatı ise $ 0,304678 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ICHI son bir saatte +%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,83 ve son 7 günde +%6,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Legacy ICHI (ICHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,17M$ 2,17M $ 2,17M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0

Şu anki Legacy ICHI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ICHI arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,17M.