Legends Of SOL (LEGEND) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,23 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,35 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,35

Legends Of SOL (LEGEND) canlı fiyatı --. LEGEND, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEGEND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEGEND son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%9,23 ve son 7 günde +%2,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Legends Of SOL (LEGEND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,44K$ 28,44K $ 28,44K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 4.206.969.420,0 4.206.969.420,0 4.206.969.420,0

Şu anki Legends Of SOL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEGEND arzı 0,00 olup, toplam arzı 4206969420.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,44K.