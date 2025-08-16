Legends Of SOL Fiyatı (LEGEND)
--
-%9,23
+%2,35
+%2,35
Legends Of SOL (LEGEND) canlı fiyatı --. LEGEND, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEGEND için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LEGEND son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%9,23 ve son 7 günde +%2,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Legends Of SOL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEGEND arzı 0,00 olup, toplam arzı 4206969420.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,44K.
Gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%9,23
|30 Gün
|$ 0
|+%10,89
|60 Gün
|$ 0
|+%12,74
|90 Gün
|$ 0
|--
A project created to honor the legends who decided to double down on Solana after the bear market that the FTX crash caused. Over 1 billion $LEGEND has been set aside to be airdropped to the partner communities which has also opened the path to a sold out mint of The Choice NFT. This is the first project on Solana where you can choose to customize your own NFT by purchasing many different traits with $LEGEND. Each trait represents another legendary Solana NFT project. Legends of SOL are also deploying the first tool to gather sentiment on NFTs, a tool that can allow the community to rank individual NFTs and discover which are the most sought-after traits.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.