Lehman Brothers Logosu

Lehman Brothers Fiyatı (LEH)

Listelenmedi

1 LEH / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%4,601D
USD
Lehman Brothers (LEH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:57:59 (UTC+8)

Lehman Brothers (LEH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01053602
$ 0,01053602$ 0,01053602

$ 0
$ 0$ 0

+%0,10

-%4,60

+%0,56

+%0,56

Lehman Brothers (LEH) canlı fiyatı --. LEH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LEH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01053602, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LEH son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,60 ve son 7 günde +%0,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Lehman Brothers (LEH) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 32,07K
$ 32,07K$ 32,07K

0,00
0,00 0,00

999.824.150,0
999.824.150,0 999.824.150,0

Şu anki Lehman Brothers piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEH arzı 0,00 olup, toplam arzı 999824150.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,07K.

Lehman Brothers (LEH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Lehman Brothers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lehman Brothers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lehman Brothers / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lehman Brothers / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,60
30 Gün$ 0+%2,18
60 Gün$ 0-%5,37
90 Gün$ 0--

Lehman Brothers (LEH) Nedir?

The Most Liquid Bank on Solana 🏦 $LEH is a meme token and should not be considered as an investment vehicle or a medium for profit. The value of $LEH is not promised or guaranteed. The primary purpose of $LEH is to encourage community engagement and facilitate participation in a community-driven meme culture project.

Lehman Brothers (LEH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Lehman Brothers Fiyat Tahmini (USD)

Lehman Brothers (LEH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Lehman Brothers (LEH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Lehman Brothers için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Lehman Brothers fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LEH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Lehman Brothers (LEH) Token Ekonomisi

Lehman Brothers (LEH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LEH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Lehman Brothers (LEH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Lehman Brothers (LEH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LEH fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LEH / USD güncel fiyatı nedir?
LEH / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Lehman Brothers varlığının piyasa değeri nedir?
LEH piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LEH arzı nedir?
Dolaşımdaki LEH arzı, 0,00 USD.
LEH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LEH, ATH fiyatı olan 0,01053602 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LEH fiyatı (ATL) nedir?
LEH, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
LEH işlem hacmi nedir?
LEH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
LEH bu yıl daha da yükselir mi?
LEH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LEH fiyat tahminine göz atın.
Lehman Brothers (LEH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı
08-14 03:10:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasa değeri 4,2 trilyon doları aşarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-13 19:56:00Sektör Haberleri
Ethereum %9,53 artışla 4.700 dolara yükseldi

